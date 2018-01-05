سالم الوهيبي: اليوم لقاء جماهيري بين الأشقاء

أكد الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس اتحاد الكرة العماني، أن نهائي خليجي 23 اليوم هو لقاء جماهيري بين الأشقاء يجمع منتخبي الإمارات وعُمان، ما يؤكد أن الختام سيكون له رونق.

مشدداً على صعوبة المباراة بين الطرفين باعتبار المباراة ستشهد ضغوطات نفسية بين المنتخبين، مشيراً إلى أن الاستعدادات للمباراة النهائية لم تختلف عن التحضيرات للمباريات السابقة في خليجي 23، إذ حرصوا على التعامل مع كل مباراة بمفردها منذ انطلاق مشوار البطولة الخليجية في نسختها الحالية في الكويت.

وعن الوعود التي قدمها الاتحاد العماني في حال فوز الأحمر باللقب، رفض الوهيبي الكشف عن ذلك، وقال: ما دار بيننا وبين اللاعبين يعتبر شأناً داخلياً لا نريد الإعلان عنه في حال الفوز باللقب الخليجي، ولكن عمان لن تتوانى عن تكريم اللاعبين ولن تقصر معهم.

ظروف

كما ذكر رئيس اتحاد الكرة العماني أن كل مباراة لها ظروف خاصة، ونهائي اليوم خارج التكهنات، إلا أن دافع المباراة النهائية سيكون مختلفاً لدى اللاعبين، معرباً عن تفاؤله خاصة بعد الاجتماع الأخير مع اللاعبين والجلوس معهم قبل 24 ساعة من المواجهة.

حيث لاحظ الحماس والرغبة لدى عناصر المنتخب العماني والرغبة القوية في انتزاع الفوز بلا ضغوطات تذكر، متوجهاً بالشكر إلى الدكتور جاسم الشكيلي نائب رئيس اتحاد الكرة العماني على قدرته في إخراج اللاعبين من الضغوطات بعد المباراة الأخيرة أمام البحرين.

وتوجه رئيس اتحاد الكرة العماني بالشكر إلى صحيفة «البيان» على التغطية المميزة للبطولة ومواكبة أحدث الأخبار باستمرار، مثمناً جهود فريق العمل في الصحيفة وحرصهم على متابعة جميع أخبار المنتخبات.

مساندة

وأشاد رئيس اتحاد الكرة العماني، بالزحف الجماهيري من أبناء الشعب العماني لمساندة الأحمر في المباراة النهائية أمام منتخبنا الوطني، وقال إن الأيام الماضية شهدت توافد الكثير من الجماهير بسياراتهم الخاصة عن طريق البر إضافة إلى وصول نحو 12 طائرة لنقل المشجعين العمانيين عبر 3 شركات طيران بالمجان، متوجهاً بالشكر إلى جماهير عمان الذين حضروا للوقوف خلف منتخب بلادهم. مؤكداً رضاه عن المنتخب العماني.

وقال: منتخب عُمان كسب قبل الوصول إلى النهائي بتواجد جيل من اللاعبين الذين سيكونون نواة لنهائيات كأس أمم آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات، وكانت البطولة الخليجية محطة إعداد مهمة لآسيا 2019 وقدم مشاركة مميزة بشهادة الجميع، مضيفاً إن «العماني» تميز بوجود الوجوه الشابة في ظل إحلال نحو 3 لاعبين على مستوى المنتخب الأول.

وأوضح رئيس اتحاد الكرة العماني قائلاً: شهدت التصفيات الآسيوية في الفترة الماضية حالة عدم رضا نسبياً من الشارع الرياضي العماني فالعاطفة دائماً ما تتحكم بالجميع، ولكن خليجي 23 أعاد ثقة الجماهير بعمان وأثبت الأحمر أنه قادر على تحقيق الأفضل، والجميع يعلم أن بناء المنتخب يحتاج إلى وقت. وأردف: منذ تولي مهمة رئاسة اتحاد الكرة، وضعنا خطة لإعادة منتخب عمان إلى الواجهة حتى الوصول إلى كأس آسيا.