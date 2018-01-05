حمود فليطح: اللقب حسم لصالح أبناء الخليج

أكد الدكتور حمود فليطح مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية، أن الهيئة استنفرت جل طاقاتها بالتعاون مع اللجنة المنظمة لخليجي 23 والاتحاد الكويتي لكرة القدم لإخراج المشهد الأخير للبطولة بالروعة والإبداع اللذين شهدهما حفل الافتتاح وامتدا خلال أيام البطولة.

وأضاف مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بعيداً عن نتيجة لقاء اليوم بين الشقيقين الإماراتي والعماني للفوز بالكأس الغالية فإن اللقب قد حسم مسبقاً لصالح أبناء الشعب الخليجي والرياضة الخليجية أولاً والكوادر الكويتية المبدعة التي تفانت في وقت قياسي لإظهار البطولة بهذا المستوى الحضاري المشرف الذي حظي بإشادة وتقدير الأشقاء والمراقبين، الذين قدموا نموذجاً خليجياً مضيئاً في التنظيم المميز ثم الجماهير الكويتية، التي أبهرت الجميع بالحضور الكبير.

وتقديم لوحة رائعة على مدار البطولة، هزت القلوب، بكل معاني الحب والانتماء، وفرضت علينا مسؤولية العمل الجاد لإسعاد هذه الجماهير الوفية التي كانت ولا تزال الأيقونة التي تضيء الدرب للرياضة الكويتية، وتحملها إلى منصات التتويج.

كما رحب مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية، بالجماهير الخليجية التي زحفت خلف منتخباتها، مؤكداً أنها شريكة في نجاح الحدث الذي يعد مناسبة ذات طابع خاص لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن استثمار النتائج الإيجابية التي أفرزتها بطولة خليجي 23 سوف تسهم بشكل كبير في دعم جهود الرياضة الكويتية لتجاوز سلبيات محنة الإيقاف في أسرع وقت.

والتطلع إلى آفاق جديدة في ظل الدعم اللامحدود من كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لتمكين الرياضة الكويتية من النهوض والارتقاء ومضاعفة إنجازاتها في كافة المحافل الإقليمية والقارية والدولية

مستقبل

وأعرب مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية، عن تفاؤله بمستقبل الرياضة الكويتية، مشيراً إلى أن الخطوات الجادة التي قامت بها مؤسسات الدولة أخيراً والتي كانت ثمرتها إقرار القانون الرياضي الجديد ورفع الإيقاف عن كرة القدم الكويتية واحتضان بطولة خليجي 23، في وقت قياسي سوف تستمر بنفس الإيقاع وبرؤية واعية للنهوض بكافة عناصر المنظومة.

كما جدد حمود فليطح، الدعوة للجماهير لاستكمال خطوط اللوحة الرائعة في خليجي 23 وحضور المباراة النهائية اليوم، وأضاف مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية أن نجاح البطولة تنظيمياً وجماهيرياً مسؤوليتنا جميعاً، وعلينا أن نحافظ على هذا المستوى من النجاح الذي يضاف إلى سجل ورصيد الرياضة الكويتية.