عبد الله بن خالد: الأبيض متوهج واللقب إماراتي

حرص الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان على حضور المران الأخير لمنتخبنا مساء أمس على ملعب اليرموك، إلى جانب رحمة حسن الزعابي سفير الدولة بالكويت، والمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، حيث ظهر الأبيض بمستوى طيب، وبدت الروح المعنوية للاعبين عالية قبل مباراتهم اليوم أمام عمان في نهائي «خليجي 23»، وهناك تصميم من اللاعبين على تقديم أداء قوي يتوج بالفوز باللقب.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان: إن الأبيض في حالة نضج كروي، خلال تلك المرحلة الجديدة التي يمر بها منذ تولي الإيطالي البرتو زاكيروني مهمة تدريب الفريق، حيث طبق خطة جديدة على اللاعبين، لا تزال في حاجة إلى وقت وعمل لكي يستوعبها اللاعبون، ولكن مردود اللاعبين جيد حتى الآن، ما يشير إلى تطور في الاستيعاب، وهذا مؤشر جيد يجعلنا نتفاءل خلال مباراة عمان اليوم، وبأن لاعبينا على قدر الثقة الممنوحة لهم.

وأبدى الشيخ عبدالله بن محمد إعجابه بأداء اللاعبين في المنظومة الدفاعية، من خلال المباريات الماضية، وقال: يحسب للفريق أنه لم يدخل مرماه أية أهداف خلال منافسات البطولة على الرغم أنه تقابل مع منتخبات كبيرة وعريقة وسبق لها الفوز باللقب عدة مرات من قبل، ومع ذلك فرض منتخبنا أسلوبه عليها ونجح في تحقيق هدفه بالتأهل إلى المباراة النهائية.

وأشار الشيخ عبد الله بن محمد إلى أنه يرى ذكريات البحرين تمر أمام عينيه قبل مباراة اليوم، من حيث الروح القتالية العالية للاعبين، والدعم الإداري الكبير من القادة، والمؤازرة الجماهيرية الكبيرة سواء خلال المباريات الماضية أو لقاء اليوم الذي يتوقع أن يشاهده جمهور كبير قادم من الإمارات لدعم اللاعبين وزيادة حماسهم، من أجل تحقيق الفوز ونيل اللقب الغالي.