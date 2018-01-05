العواني: منتخبنا جاهز نفسياً

أشار عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن بطولات الخليج تحتاج تعاملاً نفسياً خاصاً مع اللاعبين قبل انطلاق البطولة ولأن تنظيم خليجي 23 جاء في الكويت خلال فترة زمنية قصيرة فلم يكن هناك الوقت الكافي لتجهيز اللاعبين نفسياً قبلها.

أكمل العواني مؤكداً أن المرحلة النفسية تم التعامل معها من خلال المباريات الثلاث للمجموعة الأولى، والآن وصل اللاعبون إلى مرحلة الجاهزية النفسية وأصبحوا جاهزين للمباراة النهائية وطموحنا جميعاً الفوز بالكأس.

أوضح العواني أن الجميع يساند الأبيض في مهمته الخليجية بكل قوته ونثق تماماً في قدرات لاعبينا الذين وصلوا إلى قمة المستوى والجاهزية في الاستعدادات للقاء المنتخب العماني، وقال نحن جاهزون للاحتفال بالكأس الخليجية الثالثة وإن شاء الله نعود بالكأس.

تحدث العواني رداً على ما يقال عن وصول منتخبنا إلى المباراة النهائية للبطولة الخليجية بهدف واحد قائلا من يتذكر عدد الأهداف التي سجلتها الإمارات في خليجي 18 عام 2007، ونحن نلعب بطولة مجمعة مضغوطة المباريات والمهم في النهاية اللقب وليس عدد الأهداف.