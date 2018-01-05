الزعابي:دهاء زاكيروني مفتاح الفوز

يشير راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن الفوز باللقب الغالي للمرة الثالثة في تاريخ الكرة بالإمارات، يبدأ من خلال التنفيذ الجيد لتوجيهات المدرب زاكيروني داخل الملعب، وقال لاعبونا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال مباراة اليوم أمام عمان، وتنفيذهم الجيد لتعليمات المدرب سيزيد من تحقيق الطموح.

ويعتبر راشد الزعابي أن منتخب عمان من المنتخبات التي برزت خلال منافسات البطولة، وله بصمة في دوري المجموعات، ولعله من المنتخبات القليلة التي أحسنت الاستعداد لبطولة «خليجي 23» لكونه شارك في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا، لذلك نعتبره فريقاً ليس سهلاً وعلينا التركيز أمامه بشكل كبير. وقال راشد الزعابي من الطبيعي في المباريات النهائية، أن يكون هناك حذر من الفريقين بحكم أن الخطأ يكلف فقدان بطولة، لذلك أتوقع أن تكون هناك حسابات خاصة للمباراة من قبل المدربين.