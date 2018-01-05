عوض يتقاسم جائزة التعليق مع البلوشي

تقاسم المعلق الإماراتي فارس عوض جائزة الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية للمعلقين فئة المعلق المحترف مع العماني خليل البلوشي، فيما تقاسم الثنائي طارق إسماعيل الملا وأحمد العجمي جائزة المعلقين لفئة الشباب، وذلك في الحفل الختامي الذي شهدته العاصمة الكويتية، أمس، على هامش فعاليات النسخة 23 من دورة كأس الخليج لكرة لقدم بحضور رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو، ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الآسيوية، ورئيس الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية.

ووصف رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية جياني ميرلو الدورة بالناجحة.