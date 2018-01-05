إسماعيل أحمد: اطمئنوا تركيزنا عال

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طمأن إسماعيل أحمد مدافع منتخبنا الوطني الجماهير إلى أن جميع لاعبي الفريق في حالة تركيز عال من أجل الظهور المتميز خلال لقاء اليوم أمام منتخب عمان في نهائي خليجي 23. وقال: ندرك أهمية البطولة وحاجتنا للفوز لرفع الكأس عالياً، لذلك جاء استعدادنا للمباراة متواكباً مع أهميتها رغم ضيق الوقت ما بين مباراة نصف النهائي واليوم. وأضاف: شخصياً متفائل بتحقيق الفوز لأن مستوى الأبيض في تصاعد ويفرض شخصيته وأسلوبه داخل الملعب، وتابع: تركيزنا الآن على اللقب ولا ننظر لأية محطة سابقة، حتى كلمة الأداء نضعها جانباً لأن الأهم الفوز وحصد اللقب.

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