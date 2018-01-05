عموري: جاهزون للنهائي والكأس أبيض

أكد قائد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عمر عبد الرحمن «عموري» عن جاهزيتهم كلاعبين لمواجهة اليوم أمام المنتخب العماني في نهائي النسخة 23 من دورة الخليج العربي لكرة القدم والعودة باللقب.

وفي البدء بعث عموري برسالة إلى جماهير الأبيض المتخوفة من عدم مشاركته في مواجهة اليوم أمام المنتخب العماني بعد الجهود التي بذلها في لقاء أول من أمس أمام المنتخب العراقي، حيث انتهت بالركلات الترجيحية بعد أن أدى الفريقان 120 دقيقة في أربعة أشواط، وهو الأمر الذي يعتبر مجهوداً مضاعفاً للاعبين خاصة عموري العائد من إصابة تعرض لها في مباراة الأبيض أمام الكويت، مؤكداً بأنه تماثل للشفاء الكامل وجاهز للمشاركة بعد الاستشفاء من إرهاق مواجهة أول من أمس التي وصفها بالماراثونية.

اختلاف

وحول مواجهة المنتخب العماني للمرة الثانية بالدورة في الافتتاح والنهائي يقول عموري إنهم يخوضون مباراة اليوم بعيداً عن حسابات المباراة الأولى التي تعتبر في عالم النسيان، فهم أمام مواجهة صعبة ومنتخب قوي وجاهز ويتطلع للفوز بلقب البطولة، وهو الأمر الذي يحتم عليهم التأهب الجيد واحترام المنتخب العماني كمنتخب قادر على الفوز باللقب، وهو تطلع مشروع لهم وللأبيض الذي يتطلع لاعبوه للعودة بلقب الدورة إلى أرض زايد لتكون هدية لشعب الإمارات في عام زايد الخير.

دفاع قوي

من جانب آخر، أكد فارس جمعة لاعب منتخبنا الوطني اعتزازه وافتخار جميع لاعبي الأبيض بنظافة شباكهم خلال منافسات «خليجي 23»، ما يبرهن على أن الفريق له شخصيته التي يفتخر بها، ولأول مرة منذ سنوات طويلة يلعب الأبيض 4 مباريات رسمية دون أن تدخل شباكه أية أهداف، وهذا شيء جيد يحسب للفريق وإدارته الفنية.

وقال فارس جمعة نأمل أن نسعد جميعا بتحقيق الفوز خلال المباراة النهائية، التي تتطلب المزيد من الجهد والتركيز خاصة وأن المنتخب العماني من المنتخبات المتطورة الشابة.

دعم الجمهور

وتمنى فارس جمعة أن يتواصل زحف الجماهير خلال مباراة الختام، وقال هذا الجمهور ألهب حماسنا وزاد من عزيمتنا فله كل الشكر والتقدير على حضوره ودعم الفريق ولاعبيه، وكل الشكر للقادة ورجال الأعمال على دعمهم للحضور الجماهيري الذي سيكون سلاحنا خلال مباراة اليوم.

ووجه فارس جمعة الشكر والتقدير إلى زملائه اللاعبين، على جهدهم وعطائهم وتضحياتهم خلال منافسات «خليجي 23»، وقال عطاء اللاعبين كبير ونقطة إيجابية تحسب لهم، ولعل تصاعد المستوى يبرهن على حجم الجهد الكبير الذي يبذله اللاعبون خلال التدريبات والمباريات على الرغم من تعدد حالات الإصابة بالفريق.