سوق شرق.. واجهة بحرية حضارية

تشتهر مدينة الكويت بالعديد من الأسواق الحضارية والمراكز التجارية للتسوق، ويعتبر سوق شرق أحد هذه الوجهات البحرية للتسوق المطلة على الخليج العربي، ويجمع بين أصالة الماضي بإطلالته الخارجية فيما يضم من الداخل عالم الموضة الحديث ويوفر خيارات متنوعة للتسوق. وشهد سوق الشرق توافد العديد من زوار خليجي 23 وتحديداً من الجماهير الإماراتية والعمانية الحاضرة لمساندة الأبيض والأحمر في نهائي البطولة اليوم.

ونظراً لموقعه المميز واحتوائه على العديد من الأسواق والمحلات الحديثة من العلامات التجارية العالمية «الماركات»، ما ساهم في صنع حراك غير مسبوق عليه إذ يستقبل حوالي 6 ملايين شخص سنوياً، لاسيما وأن السوق يشهد إقامة العديد من الأنشطة والمهرجانات وحفلات الأطفال ومواكبة ومشاركة جميع المناسبات في دولة الكويت.

سوق الشرق يوفر جميع احتياجات رواده التسويقية والترفيهية تحت سقف واحد بالإضافة إلى مساحات الواجهة البحرية والخدمات والأماكن المتوفرة حول منطقة السوق والتي تعتبر مقصداً لقضاء أمتع الأوقات، ما جعل الجماهير تستغل يوم أمس قبل النهائي لشراء الهدايا والتسوق قبل العودة إلى الوطن.

معمار أصيل

ويعتبر السوق من الأماكن الأكثر شهرة لطابعه المتميز والذوق المعماري الأصيل الذي احتفظ بعراقة الماضي وتقنيات المستقبل. ويضم إلى جانب سوق السمك، الذي يعكس الشكل والتصميم المعماري المتميز لسوق السمك التقليدي التاريخي العريق للصيد البحري .

حيث يحيي التراث الكويتي ويقدمه بأسلوب حديث يتماشى مع العصر ويتم إتباع أحدث الأساليب في الصرف الصحي مع استبقائه على التراث القديم في البسطات وطاولات البيع وساحة المزاد للصيادين مع توفير نظام تكييف الهواء، فضلاً عن تميزه بالنظافة العالية والمستمرة للسوق والتي جعلت المناخ بالسوق منطقة للتنزه والاستمتاع بالتسوق كما يتميز السوق ببرادات لحفظ السمك الطازج ما يجعل الإقبال كبيراً على المكان.

سوق متكامل

ولم يغفل سوق السمك القريب من مجمع شرق العديد من الأشياء الأخرى التي تهم الصيادين إضافة إلى المحلات والأكشاك التي تباع فيها الأدوات البحرية والمواد الغذائية من خضار وفاكهة ولحوم ودواجن وحلويات عربية بالإضافة إلى المكسرات والتوابل ما يجعله سوقاً متكاملاً لتلبية جميع احتياجات رواد السوق ويعتبر سوق السمك القريب من مجمع شرق هو أحد الأسواق الرئيسية لبيع الأسماك، ويشهد إقبالاً كبيراً خاصة في الأوقات الصباحية، فيما يتقاطر الزوار بصورة أكبر على سوق الشرق في المساء.