93 % صاحب اللمسة الأخيرة مفقود

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اتفق معظم المشاركين في استطلاع صحيفة «البيان» على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت على غياب اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة عن نسخة خليجي «23» التي تختتم اليوم بالكويت وذلك بنسبة 93%، مقابل 7% لم يوافقوا على الرأي السابق.

وطرحت «البيان» استطلاعاً على جمهورها مفاده:«خليجي» 23«افتقد اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة؟»، فجاءت النسب المذكورة التي لم تختلف كثيراً عن نتائج الاستطلاع المنشورة على «تويتر»، حيث أشار 88% من المشاركين إلى أن اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة غاب عن دورة الخليج، مقابل 12% قالوا: لا، وفي نتائج الاستطلاع على «الفيس بوك»، ذهب 79% إلى أن كأس الخليج افتقد اللاعب الذي يمتلك القدرة على ترجمة الهجمات إلى أهداف، مقابل 21% رفضوا وجهة النظر السابقة.

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