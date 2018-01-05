93 % صاحب اللمسة الأخيرة مفقود

اتفق معظم المشاركين في استطلاع صحيفة «البيان» على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت على غياب اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة عن نسخة خليجي «23» التي تختتم اليوم بالكويت وذلك بنسبة 93%، مقابل 7% لم يوافقوا على الرأي السابق.

وطرحت «البيان» استطلاعاً على جمهورها مفاده:«خليجي» 23«افتقد اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة؟»، فجاءت النسب المذكورة التي لم تختلف كثيراً عن نتائج الاستطلاع المنشورة على «تويتر»، حيث أشار 88% من المشاركين إلى أن اللاعب صاحب اللمسة الأخيرة غاب عن دورة الخليج، مقابل 12% قالوا: لا، وفي نتائج الاستطلاع على «الفيس بوك»، ذهب 79% إلى أن كأس الخليج افتقد اللاعب الذي يمتلك القدرة على ترجمة الهجمات إلى أهداف، مقابل 21% رفضوا وجهة النظر السابقة.