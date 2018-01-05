لاعبو البحرين يعتذرون للجمهور

أعرب لاعبو منتخب البحرين لكرة القدم، عن حزنهم الشديد، بعد الخروج من بطولة كأس الخليج، والمقامة حاليًا في الكويت، على يد عُمان، بعد الخسارة بهدف نظيف، في نصف نهائي المسابقة، وقام لاعبو الأحمر، بالاعتذار للجماهير، بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبهم كان يمني النفس بالحصول على اللقب، لرسم الابتسامة على وجوه الشعب البحريني.



وقال قائد المنتخب، عبد الوهاب الصافي، إنه يشكر الجماهير التي تقف مع الأحمر في الفوز والخسارة وأضاف، إنه كان يرغب في إسعاد الجماهير، ولكن قدر الله وما شاء فعل.



نفس المحتوى نشره اللاعب كميل الأسود، الذي يخوض البطولة لأول مرة، كذلك كتب حارس المرمى سيد شبر علوي على حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي معتذراً عن عدم نجاح منتخب البحرين في التأهل إلى المباراة النهائية بحثاً عن أول ألقابه في العرس الخليجي.



أما المدافع سيد رضا عيسى، اكتفى بعبارة «عذرًا يا وطن»، فيما قال اللاعب سيد ضياء «الحمد لله على كل حال، أشكر الجماهير التي تقف معنا في الأفراح والأحزان».



جمال راشد الذي غاب عن مباراة عُمان للإصابة، أبدى حزنه للخروج من البطولة.





