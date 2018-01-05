نهائي الإمارات وعمان هدية للجنة المنظمة

صرفت اللجنة المنظمة لخليجي 23 النظر عن أية فقرات أو مراسم صاخبة في نهائي البطولة اليوم، واكتفت بفقرة مبسطة يحمل فيها قائد المنتخب الكويتي الأسبق سعد الحوطي كأس البطولة ويدخل به إلى الإستاد في رمزية معبرة للنهائي.

وكشف عن تلك المعلومة الشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة الكويتي خلال استضافته للمرة الثانية في برنامج «الفريق التاسع» بقناة أبوظبي الرياضية ليلة أمس.

وقال الشيخ أحمد اليوسف إن النهائي يقام تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت وبحضور الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وقال اليوسف إن المباراة النهائية بين الإمارات وعمان تعتبر في حد ذاتها فقرة رئيسية لختام مميز للبطولة وان دخول سعد الحوطي بالكأس يكفي للتعبير عن النهائي المثير الذي يتوقعه جمهور الكرة الخليجية وعشاق كرة القدم في العالم أجمع.

الحضور الجماهيري

وتوقع الشيخ أحمد اليوسف أن يتواصل الحضور الجماهيري الكثيف في النهائي من الجمهور الكويتي وفي وجود جمهور إماراتي وعماني بأعداد معتبرة، وأرجع الشيخ أحمد اليوسف كثافة الحضور الجماهيري في جميع المباريات برغم خروج المستضيف، إلى تعطش الشعب الكويتي لمشاهدة المباريات الدولية في الكويت نتيجة الغياب أكثر من عامين.

تنظيم

وأوضح الشيخ أحمد اليوسف أن الإشادات بحسن التنظيم والترتيبات التي تمت، نتاج طبيعي لتنفيذ أوامر أميرية سامية لتوفير كل سبل الراحة للضيوف والمنتخبات المشاركة حيث إن أمير الكويت وولي عهده أمرا بذلك وان أمير الكويت تكفل بكل نفقات البطولة. وقال الشيخ أحمد اليوسف إن النسخة 23 تعتبر استثنائية لكون تنظيمها جاء في وقت وجيز، ورغم ذلك حالف النجاح اللجنة المنظمة.

شهادة من العواني

وتواجد في برنامج «الفريق التاسع» لأول مرة عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي الذي قدم شهادة النجاح للتنظيم، وقال العواني إن التنظيم كان مميزاً في كل شيء داخل وخارج الملاعب فرغم الأعداد الكبيرة التي حضرت للبطولة من وفود رسمية وضيوف وشخصيات حضرت أثناء البطولة، إلا أن الترتيبات من اللجنة المنظمة فاقت الوصف.

وأشار العواني إلى أن الكثير من الضيوف حضروا على حسابهم وتفاجأوا في الفنادق التي أقاموا فيها أن اللجنة المنظمة تكلفت بكل مصروفاتهم في الفنادق وهي مبادرات قل أن تحدث، وأشار العواني لتصرف رائع من الشيخ أحمد اليوسف عندما وجد أحد الضيوف الإماراتيين جالساً في الكرسي المخصص له في مباراة الإمارات والعراق.

حيث رفض اليوسف الجلوس وأصر على بقاء جميع أعضاء اتحاد الكرة الإماراتي في الصف الأول في المنصة.

وقال العواني انه يعرف جيداً قيمة الوقت وضرورة توفره قبل البطولة حتى يتم إنجاز التنظيم بشكل جيد، ولكن الكويت تغلبت على كل الصعاب في فترة وجيزة.