مبخوت يغازل لقب الهداف

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على الرغم من إحرازه هدفاً واحداً إلا أن علي مبخوت هداف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يعتبر مرشحاً بقوة لانتزاع لقب هداف النسخة 23 من دورة كأس الخليج لكرة القدم حال إحرازه لهدفين في مواجهة اليوم بالرغم من تأخره بهدف عن أربعة لاعبين في الدورة أحرز كل منهم هدفين، ومنهم العراقيان علي حصني وعلي فايز والبحريني جمال راشد، حيث يمتلك علي الأفضلية عليهم بأن يلعب النهائي اليوم، والبقية غادرت منتخباتهم المنافسة وهو شيء يعطي مبخوت دوافع للتسجيل في مواجهة اليوم وقيادة الأبيض للفوز بالكأس، والتتويج بلقب هداف البطولة.

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