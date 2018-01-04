نهائي خليجي 23 يرحل مباريات دوري الأولى للسبت

المصدر:
  • الفجيرة - محمد فضل
التاريخ:
طباعة Email

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى مجتمعة لتلعب يوم السبت حيث كان مقررا قيام ثلاث مواجهات غداً الجمعة تجمع العروبة بضيفه بني ياس وخورفكان في مواجهة دبا الحصن ورأس الخيمة يستقبلجاره مسافي ومثلها يوم السبت بين مصفوت والفجيرة ومواجهة الحمرية لكلباء والعربي يستقبل الذيد ولكن بسبب قيام مباراة منتخبنا الوطني غداً أمام نظيره العماني في نهائي خليجي 23 بالكويت تم تأجيل كافة المباريات من  لتلعب يوم السبت وذلك لإتاحة المجال لأكبر عدد من الجمهور الإماراتي للوقوف خلف لاعبي الأبيض من داخل ستاد جابر الدولي بالكويت.

ووجدت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا وسط إدارات أندية دوري الدرجة الأولى والجمهور الذي يتاهب للسفر لدولة الكويت غدا للوقوف خلف رفاق عموري في خاتمة مباريات خليجي 23 .

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon