نهائي خليجي 23 يرحل مباريات دوري الأولى للسبت

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى مجتمعة لتلعب يوم السبت حيث كان مقررا قيام ثلاث مواجهات غداً الجمعة تجمع العروبة بضيفه بني ياس وخورفكان في مواجهة دبا الحصن ورأس الخيمة يستقبلجاره مسافي ومثلها يوم السبت بين مصفوت والفجيرة ومواجهة الحمرية لكلباء والعربي يستقبل الذيد ولكن بسبب قيام مباراة منتخبنا الوطني غداً أمام نظيره العماني في نهائي خليجي 23 بالكويت تم تأجيل كافة المباريات من لتلعب يوم السبت وذلك لإتاحة المجال لأكبر عدد من الجمهور الإماراتي للوقوف خلف لاعبي الأبيض من داخل ستاد جابر الدولي بالكويت.

ووجدت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا وسط إدارات أندية دوري الدرجة الأولى والجمهور الذي يتاهب للسفر لدولة الكويت غدا للوقوف خلف رفاق عموري في خاتمة مباريات خليجي 23 .