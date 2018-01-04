سيف بالحصا يخصص طائرتين لنقل جماهير الأبيض

حرصاً وإيماناً بأن دعم ومؤازرة المنتخب الوطني يعد واجباً وطنياً خالصاً، فإن القطب الوصلاوي سيف أحمد بالحصا رئيس مجموعة سيف بالحصا القابضة الراعي الرسمي لنادي الوصل الرياضي قرر تخصيص طائرتين لنقل الجماهير الإماراتية وذلك لدعم ومساندة المنتخب الوطني في مباراته الهامة أمام نظيره العماني الشقيق مساء يوم الجمعة في الدور النهائي لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 23 " على أن تكون إحدى الطائرتين خاصة بجماهير نادي الوصل الرياضي.

وعلى الراغبين بالسفر إلى دولة الكويت الشقيقة لمؤازرة منتخبنا الوطني من جماهير النادي، الحضور إلى مبنى إدارة نادي الوصل الرياضي للتسجيل، مع التأكيد على الالتزام بالشروط التالية

أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

ألا يقل عمره عن 18 عاما، ومن هم دون الـ 18 عاما يرجى الحضور برفقة ولي الأمر (الوالد).

أن يحضر صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية

تستقبل الطلبات بالتسجيل من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشرة من صباح الخميس.