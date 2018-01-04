أحمد خليل: فرحة وطن ولن نفرط في اللقب

وصف لاعب منتخبنا الوطني تأهل الأبيض إلى نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي 23» بفرحة الوطن، وقال عقب المباراة: حققنا نتيجة إيجابية وصنعنا فرحة وطن نتمنى تكرارها غدا في النهائي، ما أنجزناه قليل مقارنة بالدعم المعنوي الذي لمسناه من جمهورنا العزيز، ما يمنحنا طاقة مضاعفة لمواصلة التألق.

وأضاف: كل اللاعبين لديهم عزيمة كبيرة من أجل تقديم كل ما عندهم لإسعاد الشعب الإماراتي ولن نبخل بقطرة عرق واحدة من أجل ذلك، نشكر الجماهير التي حضرت وآزرتنا حتى اللحظات الأخيرة.

وعن العقم الهجومي الذي يعاني منه منتخبنا، قال: لعبنا مباريات سابقا بشكل أفضل ووصلنا إلى المرمى عدة مرات ولكننا لم نسجل، يجب أن نقبل الخطة التي نسير عليها ونحاول الالتزام بالأمور التي يطلبها منا المدرب، صحيح المشكلة أننا نصل إلى المرمى دون أن نسجل وهذا يؤكد أننا نجتهد، والمهم ليس تسجيل 3 أو 4 أهداف بل الوصول إلى النهائي واللعب من أجل الفوز بالكأس، سجلنا هدفا واحدا ولكننا وصلنا إلى المباراة النهائية، وأعتقد أنه الأهم من أن تسجل عشرة أهدف وتغادر من نصف النهائي أو من الدور الأول.

وأضاف: مباراة العراق انتهت وعلينا أن نفكر في النهائي، طبعا لسنا راضين بعدم تسجيل أي هدف بالمباراة وعلينا أن نجتهد أكثر.

وعبر أحمد خليل عن تفاؤله بقدرة الأبيض على تحقيق الكأس بالرغم من العقم الهجومي، وقال إن المنتخب سيظهر بوجه آخر وأفضل في النهائي أمام عمان.

من جانب آخرأعرب محمد فوزي لاعب منتخبنا الوطني عن بالغ شكره وتقديره للجماهير، التي دعمت الأبيض في لقاء نصف النهائي أول من أمس أمام المنتخب العراقي وكلل ودعمهم بالوصول إلى نهائي النسخة 23 من دورة كأس الخليج العربي، ومتطلعاً إلى تكرار الدعم و المساندة القوية في مواجهة الغد، التي لن تكون سهلة فهي أمام المنتخب العماني الذي يتطلع هو الآخر للفوز بلقب البطولة.