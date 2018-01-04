اللجنة المنظمة تعتذر عن خطأ السلام الوطني

تقدمت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 23 باعتذار رسمي لإدارة بعثة منتخبنا عن الخطأ في عزف السلام الوطني الإماراتي بشكل خاطئ خلال مباراة الفريق أمام المنتخب العراقي في الدور نصف النهائي، وهو ما اكتشفه اللاعبون والجماهير الإماراتية وأطلق الجميع صافرات تحذير بوجود خطأ.

وقالت اللجنة المنظمة في رسالتها «تتقدم اللجنة المنظمة لدورة كأس الخليج باعتذارها عن الخطأ غير المقصود الذي حدث في مباراة منتخبكم الوطني أمام شقيقه العراقي في الدور نصف النهائي، حيث تم عزف النشيد الوطني العماني بدلاً من السلام الوطني الإماراتي، بسبب خطأ تقني لأحد العاملين تم تداركه بإعادة السلام الإماراتي».

وتؤكد اللجنة المنظمة في راسلتها أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لتفادي تكرار هذا الأمر مستقبلاً، كما طالبت اللجنة المنظمة إدارة بعثة منتخبنا بتفهم هذا الخطأ اللاإرادي وتقدمت باعتذار رسمي عنه.

وكانت الإذاعة الداخلية قد أعلنت عن عزف السلام الوطني الإماراتي في بداية مباراتنا أمام العراق، في نصف النهائي، على ملعب استاد جابر الدولي في الكويت، وهنا وقع خطأ غير مقصود.

وتنبه اللاعبون لذلك الخطأ في السلام الوطني في الثواني الأولى من عزف النشيد، ولفت الجمهور النظر أيضا إلى ذلك الخطأ، فتم تدارك الموقف وتصحيح الخطأ على الفور بعزف السلام الوطني الإماراتي.