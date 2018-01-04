تاج: عمر عبد الجبار.. 5 مباريات دولية فقط

كشف خالد تاج مساعد مدرب المنتخب البحريني، أن اللاعب مهدي عبد الجبار، الذي سجل بالخطأ هدفاً في مرماه، ليفوز المنتخب العماني في لقاء المنتخبين بالدور نصف النهائي لكأس خليجي 23، لم يخض سوى مباراة دولية واحدة قبل مشاركته مع «الأحمر» في البطولة الحالية في الكويت.

وقال تاج: عبد الجبار، عمره الدولي في الملاعب الآن، 5 مباريات دولية فقط، منها مباراة واحدة قبل البطولة الخليجية، والأربع الأخرى هنا في الكويت، ولذا فهو لاعب تنقصه الخبرة الدولية، ومع هذا قدم مباريات رائعة مع «الأحمر»، وهو ما يغفر له الخطأ الذي ارتكبه في نصف النهائي، وتسبب في خروج المنتخب البحريني من المربع الذهبي.

خبرة

وأضاف تاج: نقص الخبرة كان له التأثير السلبي على لاعبي المنتخب البحريني، والمجموعة الحالية ليس منها سوى لاعب واحد تقريباً هو من سبق وشارك في كأس الخليج، والباقي لاعبون شباب، ولعل الجميع يتذكر أن مهدي عبد الجبار، أمام عمان، أضاع فرصة انفراد بطريقة غريبة، ووضح فيها مدى نقص خبرة اللاعب، ولكننا عموماً راضون عما قدمه المنتخب في البطولة الخليجية، وموعدنا المقبل سيكون في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

تحضير

وكشف المدرب المساعد للمنتخب البحريني، أن المجموعة الحالية يتم تحضيرها لكأس آسيا، ومن بعدها التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، في الوقت نفسه الذي يتم تجهيز جيل ثان من الآن، للمشاركة في نهائيات المونديال، وقال: لدينا في الكرة البحرينية خطط طموحة لأكثر من جيل من اللاعبين والمنتخبات الوطنية، وكلها تسير جنباً إلى جنب في خطوط متوازية، وأتوقع أن نجني ثمار هذا العمل خلال السنوات القليلة المقبلة.