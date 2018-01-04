علي حصني يغادر برّاً

غادر لاعب المنتخب العراقي علي حصني برّاً أمس، عائدا إلى البصرة، حيث يبعد مقر إقامته عن فندق إقامة اللاعبين ساعة ونصف الساعة بالسيارة. وصرح حصني أثناء مغادرته أنه متعود على الطريق براً بما أنه لعب سابقا في النادي العربي الكويتي، وقال: فضلت العودة براً على مرافقة المنتخب لاختصار الوقت.

وأضاف: للأسف لم نحقق طموح الجمهور العراقي، لقد قدمنا المطلوب ولكن كرة القدم لم تنصفنا في نصف النهائي ونعدهم بالتعويض مستقبلاً. وأثنى علي حصني على الحضور الجماهيري في كل المباريات، وعلى الدعم المعنوي الكبير الذي حظي به المنتخب.