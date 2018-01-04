جورجيس: لم نستحق الخسارة وكسبنا الشباب

أكد باسل جورجيس مدير المنتخب العراقي، أن «أسود الرافدين» لم يستحقوا الخسارة أول من أمس أمام المنتخب الإماراتي في الدور نصف النهائي لخليجي 23، بعدما قدم لاعبو العراق مستويات قوية طوال البطولة، وصولاً إلى مباراة قبل النهائي، التي قدموا فيها أداءً متميزاً للغاية.

وقال مدير المنتخب: «رغم الحزن على الخسارة ووداع البطولة الخليجية، ولكننا راضون عما حققناه من نتائج، وقدمناه من مستويات طوال مدة البطولة، واكتسب لاعبونا الصغار خبرة كبيرة من مباريات خاضوها أمام منتخبات قوية».

إشارة

وأشار مدير المنتخب إلى أن جميع لاعبي «أسود الرافدين»، عادوا مع البعثة الرسمية إلى العراق، بما فيهم المحترفون بدوريات خارجية، فيما سافر 6 لاعبين إلى الصين، للانضمام إلى المنتخب العراقي المشارك في البطولة الآسيوية تحت 23 سنة.

مستقبل

قال مدير المنتخب: «نتطلع لبناء جيل لمستقبل الكرة العراقية، ومن هنا جاءت مشاركتنا في البطولة بمجموعة من الشباب، ومنهم 6 لاعبين بالمنتخب الأولمبي، تحضيراً لهم للمشاركة بالبطولة الآسيوية، التي نتطلع إلى اكتساب لاعبينا المزيد من الخبرة من خلالها».

وتابع: لم نتمكن من العودة بالكأس، ولكنا عدنا بفرقة شابة قادرة على الوصول إلى منصات التتويج، وهذا إنجاز جيد للغاية.