بن غليطة.. فرحة هيستيرية مع اللاعبين

احتفل المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، مع اللاعبين بفرحة الفوز على المنتخب العراقي داخل الملعب عقب انتهاء المباراة مباشرة، وقام بتقديم التهنئة للاعبين فرداً فرداً، وعانق خالد عيسى إشارة إلى تألقه اللافت في المباراة ونجاحه في التصدي لركلتي جزاء عززتا من فوز الأبيض. كما قام بن غليطة بالالتقاء مع عبد الله ناصر رئيس البعثة الكروية.

وعبد الله صالح مشرف المنتخب من اجل الاطمئنان على سلامة وجاهزية اللاعبين الفنية والمعنوية، للقاء المهم يوم غد، وقام الجنيبي بتوضيح كافة الأمور لرئيس اتحاد كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة وطمأنهم على أن جميع اللاعبين بخير وبصحة جيدة، ومعنوياتهم مرتفعة للغاية، من أجل تقديم مباراة قوية تساهم في تحقيق الطموح ونيل اللقب الغالي للمرة الثالثة.

ويشهد بن غليطة المران الأخير اليوم وملاقاة الجهاز الفني واللاعبين، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم المقبلة وتشريف رياضة الإمارات والكرة بها، والسعي لتحقيق طموح الجماهير العريضة التي تدعم وتشجع المنتخب بكل قوة خلال هذه النهائيات.

فرحة

وبدت السعادة على المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، الذي يعتبر نجم البطولة من الناحية الإدارية لالتصاقه الكبير بالبعثة ودعم المنتخب وتقديم العديد من المبادرات الاجتماعية التي وجدت صدى طيباً في أجواء البطولة، وعقب انتهاء المباراة النهائية أصر على مصافحة اللاعبين، وكانت اللفتة الأهم التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي بمنح خالد عيسى قبلة على رأسه كنوع من التقدير والعرفان لجهوده خلال البطولة بشكل عام ومباراة العراق على وجه الخصوص.

ووسط حالة السعادة التي بدت عليه وجه مروان بن غليطة الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على دعم المنتخب ومساندته خلال بطولة خليجي 23، من خلال العديد من المبادرات التي أدخلت الفرح على قلوب اللاعبين مما زاد من حماسهم.

والشكر موصول لرجال الأعمال على دعمهم للجماهير من اجل الحضور ومؤازرة الفريق، وقال: اهنئ الجميع على تلك المساهمات التي تزيد من الروح المعنوية للاعبين، ولعل الوصول إلى المباراة النهائية نوع من رد الجميل.

طموح

وقال رئيس اتحاد الكرة إننا عازمون على تحقيق طموحاتنا بعد الوصول إلي المباراة النهائية لبطولة خليجي 23، وهذا حق مشروع لنا وللأخوة في عمان الذين وصلوا كذلك للمباراة النهائية، ونطمح في تقديم أداء جيد يسعد جماهيرنا ويتوج الإمارات باللقب، ولكن طموح الوصول إلى المباراة النهائية، لن ينسينا الطموح الأكبر من خلال الاستعداد الجيد لنهائيات آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل. وقال المهندس مروان بن غليطة نحن نفتخر بما قدمناه خلال البطولة حتى الآن، وبإذن الله بعزيمة الرجال نستطيع أن نحقق كل آمالنا، حيث لا يوجد مستحيل أمام أبناء الإمارات.