الفرحة الإماراتية «مباشر» على دبي وأبوظبي

نقلت قناتا دبي وأبوظبي الرياضيتين، مشاهد مباشرة من الكويت لفرحة جماهير ولاعبي منتخبنا، بعد وصول حافلة اللاعبين للفندق، وكان لافتاً في المشاهد، هتاف الجمهور الإماراتي للكويت، تقديراً للمعاملة ومستوى التنظيم المميز، والتلويح بعلمي الإمارات والكويت، في مشهد يعبر عن الروح العالية.



وفي مشهد آخر، ظهر علما السعودية والإمارات معاً بحجم ضخم، عند وصول لاعبي الإمارات للفندق، تعبيراً عن فرحة السعوديين بوصول «الأبيض» للنهائي.



وأعرب المشجعون الإماراتيون عن فرحتهم بالنتيجة التي حققها المنتخب، وأكدوا أن ليلة نصف النهائي ستكون دافعاً كبيراً لتوافد مزيد من الجمهور غداً، في ظل الاهتمام الذي يوليه أصحاب السمو الشيوخ، ورجال الأعمال، بتخصيص طائرات لنقل الجمهور للكويت.