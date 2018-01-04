صالح: «الأبيض» لم يظهر بشكله الحقيقي

اعتبر عبد الله صالح المشرف على منتخبنا الوطني مباراة العراق صعبة بكل المقاييس، جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «الفريق التاسع» بقناة أبوظبي الرياضية مع مقدم البرنامج الزميل يعقوب السعدي وفي وجود أعضاء فريق البرنامج، وقال صالح إن «الأبيض» تفوق في الناحية البدنية بفضل الإعداد الذي يتفوق به على منافسه العراقي.



واعترف بأن الصورة التي ظهر بها المنتخب حتى الآن لا تعبر عن مستواه الحقيقي، مرجعاً ذلك لعامل الإصابات وعودة بعض اللاعبين من إصابات قريبة، وقال إن علي مبخوت وأحمد خليل في طور العلاج، مبيناً أن عدم تسجيل الأهداف أحياناً يكون لعامل الحظ.

أفضل مباراة



وصف اللاعب العماني السابق طلال خلفان عضو فريق البرنامج مباراة منتخب بلاده مع البحرين بأنها أفضل مباراة في خليجي 23، وقال إن العماني كان أفضل في الشوط الأول فيما عاد البحريني لقوته في الثاني.



وقال طلال خلفان إنه لا يطالب منتخب بلاده بأكثر مما فعله، وإن وصوله للنهائي نتيجة مميزة وأي شيء يحدث في النهائي لن يُلام عليه المنتخب العماني. ومن جهته أوضح النجم السعودي فهد الهريفي في نفس البرنامج «الفريق التاسع» أنه من قبل انطلاقة البطولة وصف منتخب عمان بصاحب البصمة الانضباطية في وجود تركيبة شابة من لاعبيه.

احترافية



وتحدث الهريفي عن منتخبنا الوطني فقال إنه يشعر بالاحترافية في تعامل لاعبي «الأبيض» مع المباريات، فرغم الطريق الصعب الذي واجهه المنتخب في مشوار الدور الأول، إلا انه اجتازه ونجح في المحافظة على مرماه خالياً من أي أهداف.

وقال إن المنتخب الإماراتي قادر على تقديم أفضل من ذلك في وجود أفضل صانع ألعاب في آسيا «عموري» ووجود مهاجمين بإمكانيات أحمد خليل وعلي مبخوت. وعبر الهريفي عن سعادته بتأهل الإمارات وقال إنه لم يخف ذلك عندما غرد بعد المباراة «مبروك تأهل منتخبنا للنهائي». واتفق الإعلامي السعودي محمد البكيري مع الهريفي في أن المنتخب العماني هو الوحيد الذي أظهر بصمة فنية في البطولة بثبات مستواه.



إعداد

اعتبر نجم منتخبنا المونديالي وعضو «الفريق التاسع» يوسف حسين أن الوصول للنهائي الخليجي من شأنه أن يسهم في إعداد المنتخب لنهائيات آسيا بشكل أفضل من الناحية المعنوية، وقال إن هذه النتيجة تفرق كثيراً مع اللاعبين والمدرب زاكيروني، لا سيما وهو حديث عهد بالمنتخب.