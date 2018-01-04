مخالصة نهائية لخليل و«الزعيم» جاهز

علم «البيان الرياضي» أن الدولي أحمد خليل مهاجم منتخبنا الوطني حصل على المخالصة النهائية من نادي الجزيرة، ليغلق ملف الجدل، الذي امتد على مدار الشهر الماضي بإمكانية الوصول إلى تسويه مع الجزيرة والاتفاق على البنود المالية مقابل الرحيل.

وأشار مصدر مسؤول في النادي إلى أن الإدارة توصلت إلى اتفاق نهائي مع خليل يسمح للاعب بالتعاقد مع أي ناد آخر حسبما يريد، وتشير المتابعات إلى أن نادي العين «الزعيم» هو الأقرب إلى ضم خليل خلال «الميركاتو الشتوي»، وانه جاهز لاتمام الاتفاق مع اللاعب.

وكان «فخر أبوظبي» تعاقد مع خليل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، وصفت بالتاريخية من حيث القيمة المالية وذكرت تقارير إعلامية وقتها أن خليل سيتقاضى 17 مليون درهم في الموسم الواحد.

وصادف خليل مهاجم منتخبنا سوء حظ مع «فخر أبوظبي»، وتعرض للإصابة في بداية الموسم، ولم يشارك في مسابقات الفريق المحلية سوى 34 دقيقة.

وفي الشهر الأخير تعافى من الإصابة، لكنه لم يشارك في مونديال الأندية بداعي عدم الجاهزية، وعلى مستوى المنتخب فقد استدعاه زاكيروني المدير الفني، نظراً لأهمية وجوده، وشارك أول من أمس مع «الأبيض» في مباراة العراق التي تأهل فيها منتخبنا ليلعب مع المنتخب العماني في نهائي «خليجي 23».