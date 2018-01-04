ملعب بني ياس الأقرب لاستضافة «السوبر»

علم «البيان الرياضي» أن ملعب بني ياس بالشامخة الجديدة، بات الأقرب لاستضافة مباراة كأس السوبر بين الجزيرة والوحدة والمقرر إقامتها 20 الجاري. وتفيد المتابعات أن لجنة دوري المحترفين استقرت بشكل كبير على اختيار ملعب بني ياس لاحتضان المباراة بعد استطلاع رأي الناديين اللذين أبديا موافقتهما المبدئية على خوض المباراة على ملعب بني ياس. وعقدت اللجنة اجتماعات عدة ،الأيام الماضية لتحديد الملعب بجانب القيام بعدد من الزيارات الميدانية لملعب بني ياس للتأكد من جاهزيته لاستضافة المباراة.

وواجهت إقامة مباراة السوبر تحديات كثيرة قبل أن يتم الاستقرار النهائي على موعدها 20 الجاري، وتفادت لجنة المحترفين فكرة إلغاءها وفضلت إقامتها في الإمارات، بدلاً من خارج الدولة، وكان مقرراً أن تقام في القاهرة 5 يناير، إلا أن المتغيرات التي طرأت بإقامة «خليجي 23»، وضع «المحترفين » أمام تحد كبير باختيار موعد جديد للمباراة رغم ازدحام أجندة الموسم.