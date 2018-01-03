مكتوم الشرقي يأمر بتوفير 3 طائرات لنقل مشجعي الأبيض

المصدر:
  • الفجيرة : محمد فضل
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أمر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة  الرياضي بتوفير ثلاث طائرات، من أجل نقل مشجعي منتخب الوطني لحضور نهائي كأس (خليجي 23) المقامة حالياً في الكويت و الذي يخوضه "الأبيض" أمام عُمان  الجمعة بإستاد جابر الدولي في العاصمة الكويت .

وكان منتخبنا اقد بلغ المباراة النهائية اثر  فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح (4-2)، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0، ليضرب موعداً مع عمان المتأهل على  حساب الاحمر البحريني ، وأعلن  اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر حسابه على تويتر نبأ تسيير ثلاث طائرات أمر بها  الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي. 

 

 

 

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