مكتوم الشرقي يأمر بتوفير 3 طائرات لنقل مشجعي الأبيض

أمر الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي بتوفير ثلاث طائرات، من أجل نقل مشجعي منتخب الوطني لحضور نهائي كأس (خليجي 23) المقامة حالياً في الكويت و الذي يخوضه "الأبيض" أمام عُمان الجمعة بإستاد جابر الدولي في العاصمة الكويت .

وكان منتخبنا اقد بلغ المباراة النهائية اثر فوزه على نظيره العراقي بركلات الترجيح (4-2)، بعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0، ليضرب موعداً مع عمان المتأهل على حساب الاحمر البحريني ، وأعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر حسابه على تويتر نبأ تسيير ثلاث طائرات أمر بها الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي.