طائرة من اتصالات لنقل جماهير الأبيض لحضور نهائي خليجي 23

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أعلنت شركة اتصالات من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن توفير طائرة لنقل جماهير الأبيض الإماراتي لحضور نهائي خليجي 23 في الكويت.

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