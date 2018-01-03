طائرة من اتصالات لنقل جماهير الأبيض لحضور نهائي خليجي 23

أعلنت شركة اتصالات من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن توفير طائرة لنقل جماهير الأبيض الإماراتي لحضور نهائي خليجي 23 في الكويت.
أعلنت شركة اتصالات من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن توفير طائرة لنقل جماهير الأبيض الإماراتي لحضور نهائي خليجي 23 في الكويت.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير طائرة A380 التابعة
قدمت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 23 اعتذارا رسميا للمنتخب الإماراتي، بعد الخطأ "غير المقصود" خلال عزف النشيد الوطني الإماراتي، قبل مواجهة نصف النهائي مساء أمس أمام العراق.
أعلنت شركة اتصالات من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن توفير طائرة لنقل جماهير الأبيض الإماراتي لحضور نهائي خليجي 23 في الكويت.
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير طائرة A380 التابعة
قدمت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 23 اعتذارا رسميا للمنتخب الإماراتي، بعد الخطأ "غير المقصود" خلال عزف النشيد الوطني الإماراتي، قبل مواجهة نصف النهائي مساء أمس أمام العراق.
قرر فيكتور فالديز حارس برشلونة الإسباني السابق وأحد أبرز من حمى مرمى الفريق الشهير، الاختفاء عن الأضواء نهائيا
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ركزت الفضائيات الخليجية في برامجها الخاصة بدورة كأس الخليج مع استهلال العام الجديد، على المبادرة التي أعلنها صاحب السمو
تتهافت الجماهير الكويتية وعدد من جماهير المنتخبات المشاركة في خليجي 23 سعياً للحصول على قمصان لاعبي منتخبنا الوطني،
حرص أحمد الكتبي بطلنا العالمي للجوجيتسو على حضور مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب العراق، ومساندة الأبيض في مهمته
منذ اليوم الأول لبطولة خليجي 23 المقامة حالياً في الكويت انطلقت حلقات البرنامج الحواري الرياضي «اللوبي الخليجي» عبر
جمع المنتخب العماني 3 أصدقاء بعد فراق عامين بسبب التزاماتهم الدراسية في مناطق متباعدة في الولايات المتحدة الأميركية،
تبارت تقارير إعلامية في الثناء على حراس المرمى في خليجي، حيث أكد أكثر من تقرير إعلامي تم إعداده عن مركز حراسة المرمى في
أوضح النجم السعودي والمهاجم البارز السابق في صفوف «الأخضر» وفريقي الشباب والنصر فهد المهلل أن قوة أي منتخب يعكسها