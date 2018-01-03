طائرة من اتصالات لنقل جماهير الأبيض لحضور نهائي خليجي 23

من يتتبع التحليل الفني في خليجي 23 سواء للاستديوهات التحليلية أو البرامج الليلة (والذي هو متعارف عليه أنه علم بذاته والذي ينتظره الرياضيون بفارغ الصبر بعد كل مباراة أو جولة ليسمع ما يقال عنها من آراء فنية متميزة مفيدة) يتفاجأ بالعكس،