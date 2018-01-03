محمد بن راشد يأمر بطائرة لنقل المشجعين إلى الكويت لمؤازرة منتخبنا الوطني

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوفير طائرة A380 التابعة لطيران الامارات لنقل المشجعين مجاناً إلى الكويت لمؤازرة منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراته أمام منتخب سلطنة عمان الشقيقة في نهائي كأس الخليج يوم الجمعة 5 يناير 2018.

أعلن ذلك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عبر حسابه الرسمي في تويتر، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الرحلة لاحقاً.