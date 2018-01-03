اتحاد الكرة يثمن مبادرة النعيمي

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ثمن مجلس إدارة اتحاد الكرة مبادرة رجل الأعمال والقطب العجماوي الكبير عبد الله سعيد النعيمي بتقديم 30 تذكرة ذهاب وعودة إلى الكويت لجمهور الأبيض، دعماً منه لمؤازرة المنتخب في مباراته المهمة مع المنتخب العراقي الشقيق في دور نصف النهائي من خليجي 23 التي أقيمت مساء أمس في العاصمة الكويت، وأشاد مجلس إدارة اتحاد الكرة بدعم رجال الأعمال للحضور الجماهيري، مما يبرهن على مدى تكاتف الأسرة الإماراتية خلف الأبيض خلال تلك البطولة، إذ كان لتلك المبادرات الأثر الكبير في دعم المنتخب وتشجيع اللاعبين على تحقيق طموحات جماهيره.

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