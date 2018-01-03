الأبيض يضرب موعداً مع عمان في النهائي

تأهل منتخبنا إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بعد فوزه على نظيره العراقي 4/‏‏‏2 بركلات الجزاء الترجيحية، أمس، في المربع الذهبي للبطولة المقامة في الكويت.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منتخبنا الوطني بالتأهل إلى نهائي خليجي 23، وعلق: «ألف مبروك الفوز للأبيض.. مباراة جميلة وأداء مميز من المنتخب العراقي الشقيق.. الروح الرياضية سيدة الموقف والجميع لعب بمهنية واحترافية عالية.. موعدنا الكأس بحول الله في المباراة الختامية.. منصور يا الأبيض».

وهنأ معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية المنتخب بتأهله الى النهائي بتغريدة على حسابه الخاص على تويتير قائلا: «مبروك يا منتخبنا وفالكم كاس الخليج».وانتهى الوقت الأصلي وكذلك الوقت الإضافي بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية للأبيض.

وخلال ركلات الجزاء الترجيحية سجل لمنتخبنا علي مبخوت وعمر عبدالرحمن (عموري) وخميس إسماعيل ومحمد برغش المنهالي، فيما سجل للمنتخب العراقي سعد عبدالأمير وأمجد عطوان وأهدر علاء عبدالزهرة وهمام طارق ضربتي جزاء لأسود الرافدين.

النهائي

ويلتقي الأبيض يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية لخليجي 23 مع نظيره العماني الذي فاز على البحرين 1 -0.

ومرت أول عشر دقائق من المباراة وسط حالة من الهدوء التام دون أي فرص حقيقية على المرميين.

واستمر الأداء السلبي من جانب الفريقين، خلال أول عشرين دقيقة، حيث عجز كل منهما عن اختراق الآخر، كما تزايدت التمريرات الخاطئة بشكل ملحوظ على مستوى الفريقين.

وجاءت أول فرصة في المباراة بعد مضي 27 دقيقة، عندما سدد عمر عبدالرحمن (عموري) كرة ضعيفة من على خط منطقة الجزاء لتصل سهلة في أحضان الحارس العراقي جلال حسن حاجم.

شوط باهت

وجاء الشوط الأول متواضعاً للغاية دون أي إثارة أو متعة وسط الحذر الدفاعي الذي اتبعه الفريقان، خوفاً من استقبال هدف مباغت قد يعقد الأوضاع بعض الشيء.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول كاد محمد المنهالي أن يسجل هدف السبق للأبيض بعدما انفرد تماماً بالمرمى العراقي، ولكن القائم حرمه من التسجيل.

ووصل الفريق العراقي لمرمى منافسه للمرة الأولى قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول عبر ضربة حرة نفذها علي فايز وأبعدها الحارس الإماراتي خالد عيسى.

وبدأ الشوط الثاني وسط هجمات متتالية من جانب الفريق الإماراتي بحثاً عن تسجيل هدف السبق، وبالفعل وصل أكثر من مرة لمرمى المنافس خلال الدقائق الأولى، لكنه عجز عن هز الشباك.

ورد الفريق العراقي بهجمة سريعة بعدما توغل علي حصني فيصل بشكل رائع داخل منطقة الجزاء الإماراتية لكنه سدد كرة ضعيفة في أيدي الحارس خالد عيسى.

وكان علي سالمين قريباً جداً من تسجيل هدف التقدم للإمارات في الدقيقة 65 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن جلال حسن أمسك الكرة على مرتين.

وتواصلت المحاولات الهجومية من كلا الفريقين خلال الدقائق التالية، لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الآخر.

وفي الوقت بدل الضائع من المباراة كاد علي مبخوت أن يخطف هدف الفوز للإمارات عبر تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت مباشرة بجوار المرمى العراقي.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي أيضاً ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي على شوطين.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي كاد أمجد عطوان أن يضع العراق في المقدمة عبر تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، لكن خالد العيسى أبعد الكرة بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع الإماراتي.

ولم يحدث أي جديد خلال الوقت المتبقي من الشوط الإضافي الأول لينتهي هو الآخر بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الإضافي الثاني أنقذ مهند سالم العنزي مرمى الأبيض من هدف محقق وأبعد برأسه من على خط المرمى ضربة رأس قوية من البديل علاء عبد الزهرة.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي جاءت كلمة الفصل عبر ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها المنتخب الإماراتي لصالحه بنتيجة 4 /‏‏‏2.

احتفال

اختتم منتخبنا الوطني الدور نصف النهائي من خليجي 23 بأجمل لوحة بمشاركة الجماهير بعد تأهله إلى النهائي على حساب العراق، وردد اللاعبون مع جمهور الإمارات النشيد الوطني لدولة الإمارات بعد انتهاء ركلات الترجيح وإعلان الأبيض فائزاً في المباراة، ليجسد المشهد صورة تعبيرية رائعة بعد توحيد الأصوات التي رددت معاً النشيد الوطني لدولتنا الحبيبة «عيشي بلادي».

عموري أفضل لاعب

نال نجم منتخبنا عمر عبدالرحمن «عموري»، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخبنا أمام العراق في الدور نصف النهائي لبطولة خليجي 23، بعد أن ظهر بمستوى طيب للغاية خلال المباراة، على الرغم من تعرضه للإصابة خلال مباراة الكويت في نهاية الدور الأول، يذكر أن عموري نال الجائزة نفسها وقدرها ألف دينار خلال مباراة المنتخب أمام عمان في الجولة الأولى للبطولة.