مبخوت:تأهلنا مستحق وعمان منافس صعب

صرح لاعب منتخبنا الوطني علي مبخوت أن الأبيض حقق تأهلاً مستحقاً، وأن مستواه في تصاعد منذ انطلاقة البطولة، مشيراً إلى أن الفوز على المنتخب العراقي لم يكن سهلاً، وقال: «كانت مباراة معقدة وصعبة على المنتخبين وخاصة في الشوط الثاني الذي تحسن فيه أداؤنا بشكل واضح لكن الحظ لم يحالفنا في ترجمة الفرص التي حصلنا عليها». وأوضح مبخوت أن المنتخب الوطني حقق المطلوب منه في المباراة وأمامه الاختبار الأصعب أمام عمان في المباراة النهائية التي تحتاج إلى تركيز أكبر.

وكشف مبخوت أن المنتخبين قدما مباراة على مستوى عال، وكل منهما كان قادراً على حسم النتيجة لصالحه، سواء في الوقت القانوني أو خلال الوقت الإضافي، وقال: يتوجب علينا أن نطوي صفحة التأهل سريعاً ونبدأ في التفكير في النهائي، أعتقد أن المنتخب يسير بخطى ثابتة.