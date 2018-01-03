غادة الزدجالي تضحي بأعمالها لعيون العُماني

حرصت الفنانة العُمانية غادة الزدجالي على الحضور لمساندة منتخب بلادها في مباراة أمس أمام منتخب البحرين الشقيق. وقالت الزدجالي إن حضورها لمساندة الأحمر العُماني يعتبر واجباً وطنياً تقوم به، وضحت بأعمالها الخاصة من أجل التواجد على المدرجات للوقوف خلف الأحمر العُماني. وشاركت الزدجالي في العديد من أعمال الدراما الخليجية والكويتية.

وذكرت أنها في الكويت منذ نحو ديسمبر الماضي لتصوير أحد المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان المبارك، وآثرت مساندة الأحمر العُماني على بعض الأعمال الأخرى المرتبطة بها، مشيرة إلى أنها لم تستطع الحضور في المباريات السابقة لظروف العمل، حيث شاءت الأقدار أن تتواجد في المرحلة الأهم في الدور نصف النهائي من خليجي 23.

وأشارت الفنانة العُمانية إلى أنها ألحت على الحضور وطلبت من فريق العمل المشرف على تصوير وإخراج المسلسل الجديد أن يمنحوها الفرصة للحضور إلى استاد جابر الدولي للمباراة. وأعربت الزدجالي عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير الذي ساند الأحمر العُماني في اللقاء يوم أمس.