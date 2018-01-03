زاكيروني: تحكمنا في المباراة وحققنا الأهم

أكد الإيطالي زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني الأول، أن المباراة كانت صعبة للغاية، وأن «الأبيض» حقق الأهم بالتأهل للمباراة النهائية أمس، وقال: «لعبنا أمام المنتخب العراقي الذي لعب بعزيمة وإصرار طوال الوقتين الأصلي والإضافي، وحققنا المهم بالتأهل إلى المباراة النهائية، والمنتخب العراقي، غير من طريقة أدائه، ولعب أمامنا 4-3-3 بدلاً من 4-4-2، وهو ما خلق زيادة وتفوقاً في وسط الملعب بقوة لاعبيه وسرعتهم».

توازن

أضاف زاكيروني: «المنتخب الإماراتي تحكم في مجريات المباراة، ولعب بتوازن وخلق فرصاً للتسجيل، وهناك فرصة برغش التي ارتطمت بالقائم، وفي الشوط الثاني أجرينا تغييرات، وكان أداء الإمارات أفضل في الشوط الثاني، وسعيد جداً بمشاركة أحمد خليل الذي لعب من البداية لأول مرة بعد غياب طويل، وكذلك إسماعيل الحمادي الذي كان ورقة رابحة وساهم في تحسن الأداء، وآسف لعمر عبد الرحمن «عموري» الذي لعب المنافس ضده بشراسة كبيرة طوال المباراة».

أكمل المدرب الإيطالي، عن التطوير الهجومي: «التنظيم الدفاعي ظهر مميزاً ولم نستقبل هدفاً، وما أزال أبحث عن تنظيم أفضل، وبالنسبة للهجوم، أعتقد أننا خلقنا العديد من الفرص للتسجيل أمام المنتخب العراقي، ولعبت بثلاثة مهاجمين، والمنتخب العراقي لم تتح له سوى فرصة واحدة، والمهاجمون كان أداؤهم مميزاً، رغم أنهم ما يزالون غير جاهزين فنياً، واستلمت قيادة التدريب منذ نحو شهرين، وهي مدة قصيرة، ونحن نحتاج المزيد من الوقت والعمل لبناء منتخب قوي».

ختام

اختتم زاكيروني، قائلاً: «حققنا الفوز وسعداء بالتأهل ولعبنا 120 دقيقة، وهي حمل كبير على اللاعبين، ونحاول استرجاع اللاعبين، بعدما لعبنا مباراة كل يومين في المجموعة الأول، والمنتخب العماني منظم ويلعب كرة حديثة، وتأهل أول المجموعة، وسبق أن فزنا عليه في الجولة الأولى، وهناك تطور تدريجي في أداء الإمارات، وهذا هو المهم».