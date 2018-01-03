جماهير البحرين تساند منتخبنا في نصف النهائي

حرص عبدالله نايف وسلمان عبدالله أبناء مملكة البحرين الشقيقة، على مساندة الأبيض في مباراته أمام العراق، ورفع علم البحرين بجانب علم دولتنا الحبيبة في الملعب، ليكونا خير سفراء لبلدهم على المدرجات في خطوة تعكس قوة العلاقة والأواصر بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وقال عبدالله نايف إنه بعد وداع الأحمر البحريني للبطولة إثر الخسارة من المنتخب العماني، حرص على مساندة الأبيض مع صديقه سلمان عبدالله الذي جاء برفقته بمركبتهم الخاصة عن طريق البر، مشيراً إلى أن قلبه كان مع الأبيض في المباراة المصيرية بحكم العلاقة القوية التي تجمع أبناء البحرين مع أبناء الإمارات. واختتم بقوله إن الأجواء الباردة لم تمنعه من الحضور على المدرجات لتشجيع منتخبنا الوطني أمام أسود الرافدين.