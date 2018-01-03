الإمارات يعبر العراق ويلاقي عُمان في نهائي خليجي23

تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" بعد فوزه على نظيره العراقي 4 /2 بركلات الجزاء الترجيحية "الثلاثاء" في المربع الذهبي للبطولة المقامة في الكويت.

وانتهى الوقت الأصلي وكذلك الوقت الإضافي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت في النهاية للأبيض الإماراتي.

وخلال ركلات الجزاء الترجيحية سجل علي مبخوت وعمر عبد الرحمن "عموري" وخميس اسماعيل ومحمد برغش المنهالي فيما سجل للمنتخب العراقي سعد عبد الأمير وامجد عطوان واهدر علاء عبد الزهرة وهمام طارق ضربتي جزاء لأسود الرافدين.

ويلتقي منتخبنا الوطني يوم الجمعة المقبل في المباراة النهائية لخليجي 23 مع نظيره العماني الذي فاز على البحرين 1 /صفر.

عموري رجل المباراة

وحصل لاعب منتخبنا الوطني عمر عبد الرحمن على جائزة أفضل لاعب في المباراة وللمرة الثانية في البطولة بعدما حصل عليها في المباراة الأولى أمام عمان.