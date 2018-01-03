المهلل: قوة الدوري سر نجاح المنتخبات

أوضح النجم السعودي والمهاجم البارز السابق في صفوف «الأخضر» وفريقي الشباب والنصر فهد المهلل أن قوة أي منتخب يعكسها الدوري المحلي. جاء ذلك ضمن آراء عديدة للمهلل في حلقة برنامج «خليجي 23» بالقناة الثالثة الكويتية ليلة أول من أمس مع مجموعة من نجوم الكرة الكويتية ومحللي البرنامج.

مشوار



وتناول ضيوف البرنامج مشوار النجم فهد المهلل، كمهاجم له بصمته الكبيرة في مشوار الكرة السعودية ومع فريقي الشباب والنصر، خاصة الشباب الذي استطاع في عهد المهلل تحقيق نتائج بارزة وإنجازات تفوق بها على الفرق الجماهيرية في السعودية، ومن أبرزها الحصول على لقب الدوري 3 مرات على التوالي وتحقيق إنجازات عربية وخليجية، بالإضافة لحجز موقعه في تشكيلة المنتخب السعودي في وجود لاعبين أفذاذ مثل سامي الجابر ويوسف الثنيان وسعيد العويران.

ضرورة

وتحدث المهلل بتفصيل عن ضرورة وجود دوري قوي حتى ينتج منتخب أقوى، وقال إن نظام الاحتراف الحالي الذي تم تطبيقه بقرار من الاتحاد الآسيوي في عدد من دول القارة، كان مطبقاً في السعودية منذ أوائل التسعينات والاختلاف الوحيد هو زيادة رواتب اللاعبين وارتفاع قيمة الصفقات، وقال المهلل إن المنافسة كانت صعبة وأقوى في الدوري السعودي «حينذاك» وبرغم تلك الصعوبة نجح مع فريقه الشباب في تحقيق إنجازات عديدة.

ثناء

وامتدح المهلل فترته مع نادي النصر رغم قصرها واعتبرها فترة ناجحة للغاية، وشهدت مشاركته مع الفريق في بطولة أندية العالم كأول فريق آسيوي ينال هذا الشرف في النسخة الأولى التي أقيمت في البرازيل عام 1999. وقال المهلل إن دورة كأس الخليج أسهمت في ظهور واكتشاف كثير من اللاعبين الموهوبين الذين كانت لهم بصمتهم مع منتخبات بلادهم، مؤكداً اعتزازه الكبير بالمشاركة فيها مع «الأخضر السعودي».