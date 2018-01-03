الفضلي: «اللوبي الخليجي» ينجح بامتياز في «خليجي 23»

منذ اليوم الأول لبطولة خليجي 23 المقامة حالياً في الكويت انطلقت حلقات البرنامج الحواري الرياضي «اللوبي الخليجي» عبر قناة «atv» الكويتية على امتداد اكثر من ساعتين وعلى الهواء مباشرة وبشكل يومي بتقدم الإعلامي الكويتي أحمد الفضلي، وبمشاركة العديد من المحليين الرياضيين من الكويت، وكذلك أسماء خليجية بارزة على مستوى الإعلام والرياضة، وأكد الفضلي أن البرنامج نجح في تغطية كل صغيرة وكبيرة في البطولة حتى الآن.

وأضاف الفضلي أن «اللوبي الخليجي» نجح من خلال فترة قصيرة من حصد عدد كبير من المتابعين في مختلف دول مجلس التعاون، وكذلك متابعين من الجماهير العراقية واليمنية بسبب استقطابه للعديد من الأسماء الرياضية والإعلامية المميزة ومناقشة كافة القضايا الرياضية على مستوى الكويت ودول الخليج، بجانب وجود فريق عمل مجهز بالكامل لرصد كل صغيرة وكبيرة في «خليجي23» لإيصالها للجماهير الخليجية.

ومضى الفضلي خلال حديثه لـ«البيان» أن البرنامج سيستمر لحين الانتهاء من البطولة الخليجية، حرصاً من إدارة القناة على إنجاح المحفل الخليجي موضحا أن للإعلام الكويتي والخليجي دوراً كبيراً في إنجاح مختلف البطولات الخليجية من خلال بث برامج رياضية تلتزم في حيادية الطرح.

ووجه الفضلي جزيل الشكر لكافة فريق عمل البرنامج على جهودهم المخلصة في إنجاح البرنامج وحصوله على نسبة مشاهدة جيدة في الكويت وخارجها.

متابعة

وشهدت حلقات البرنامج المتابع حاليا من قبل عدد كبير من الرياضيين الخليجين مناقشة العديد من القضايا التي تهم الشارع الرياضي الكويتي خلافاً لقضايا ومواضيع أخرى تعنى بالشارع الرياضي الخليجي كما رصدت الحلقات كل صغيرة وكبيرة في «خليجي 23» ولم يغفل البرنامج عن الجوانب السلبية للبطولة بعد رصد الإيجابيات وذلك للحفاظ على الأمانة الإعلامية .

خصوصا أن البرنامج ضم نخبة من الإعلاميين والرياضيين منهم رضا معرفي أمين سر نادي القادسية الكويتي وعبد الرضا عباس لاعب دولي سابق في النادي العربي الكويتي والعراقي احمد راضي لاعب دولي سابق والإعلامي الكويتي مطلق النصار، وكذلك مشاركة يوسف البيدان رئيس نادي التضامن الكويتي سابقاً والإعلامي الكويتي القدير فيصل القناعي أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية، بجانب مشاركة مميزة للزميل احمد الحوري مدير التحرير لشؤون الرياضة.