شارة سوداء.. حداداً على كاظم

سمحت اللجنة المنظمة لكأس الخليج 23، للاعبي المنتخب العراقي، بارتداء شارة سوداء، حداداً على وفاة علي كاظم لاعب الكرة العراقي السابق عن عمر 69 سنة، الذي يعتبر ثالث هداف في تاريخ الكرة العراقية، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

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وسجل علي كاظم «أبو هديل»، مع منتخبات العراق أكثر من 56 هدفاً، وأجملها ضد الكويت وحارسها أحمد الطرابلسي، واشتهر بارتدائه الفانلة رقم 15، وشكل أحد أرعب خط هجومي مع فلاح حسن.

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ولد علي كاظم في الأول من يناير عام 1949، وتوفي أمس، وحقق مع المنتخب العراقي الكثير من الإنجازات، ومنها حصوله مع منتخب العراق العسكري على ثلاث بطولات كأس عالم، والأولى عام 1972 في بغداد بقيادة المدرب عادل بشير، والثانية عام 1977 في دمشق، والثالثة عام 1979 في الكويت، ووصل مع المنتخب الأولمبي العراقي إلى الدور الرابع النهائي في أولمبياد موسكو 1980.

اعتزل كاظم عام 1982، لينتقل إلى التدريب، ودرب الزوراء وسامراء والنجف والمصافي في العراق، والرمثا والوحدات في الأردن، وعمل أيضاً في سلطنة عُمان واليمن.