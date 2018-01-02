بثينة الرئيسي.. مع العماني قلباً وقالباً

حرصت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي على مساندة منتخب عمان قبل مواجهة ضد المنتخب البحريني الشقيق في نصف النهائي من خليجي 23 اليوم، ووجدت في تدريبات الأحمر العماني على ملعب الكويت، والتقطت الصور مع بعض اللاعبين أبرزهم أحمد كانو الذي وصفته بـ«الدينمو»، لتؤكد أنها مع المنتخب العماني قلباً وقالباً. وخطفت الرئيسي الأضواء وعدسات المصورين لحظة وصولها إلى الملعب قبل انطلاق تدريبات عمان للوقوف خلف منتخب بلادها وتحفيزهم قبل المواجهة المهمة.

منافسة قوية

وأعربت الرئيسي عن سعادتها بوصول منتخب عمان إلى المربع الذهبي، وقالت إن المنافسة تبدو قوية من جميع المنتخبات المتأهلة، لاسيما الأبيض الإماراتي الذي يعتبر أحد أبرز المشاركين والمنافسين على كأس الخليج العربي، إلا أن قلبها مع منتخب بلادها الأحمر العماني. وكشفت الرئيسي عن توقعاتها في مباراة المنتخب العماني اليوم بأن تكون النتيجة لصالح الأخير 2-1 على حساب البحرين، معربة عن أملها في أن يكون اللقب الخليجي من نصيب المنتخب العماني.

رسالة

وتعتبر بثينة الرئيسي من نجوم الشاشة الخليجية خاصة على مستوى الدراما الكويتية، ولها العديد من الأعمال مع عمالقة الفن الخليجي من الكويت. وآثرت الرئيسي الحضور إلى الملعب وترك بعض الأعمال الخاصة لديها، ومساندة عمان في مهمته الخليجية بعد وصوله إلى نصف نهائي البطولة الخليجية، كما ارتدت قميص منتخب عمان، لتوجه رسالة إلى الجمهور العماني ذات دلالات عميقة بأهمية الوجود خلف منتخب بلادها.

وقالت: «لا أستطيع وصف شعوري بالتواجد في تدريبات المنتخب العماني، شاهدت حجم الحماس ورغبتهم بالعطاء في الملعب وشاهدت الفوز في عيون اللاعبين الذين سيبذلون قصارى جهدهم، والأهم هو تواجد الجمهور العماني خلف الأحمر، وتشجيع اللاعبين بكل ما لدينا للوصول إلى كأس الخليج».