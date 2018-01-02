بعد سنوات العطاء تكريم علي حميد في خليجي 23

حظي المعلق الرياضي الإماراتي المخضرم علي حميد بتكريم من عدة جهات إعلامية ورياضية على هامش النسخة 23 لكأس الخليج التي تستضيفها دولة الكويت وبحضور قيادات اتحاد كرة القدم في الإماراتي يتقدمهم سفير الدولة لدى الكويت رحمة حسين الزعابي ومروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، والأمين العام لاتحاد الكويت لكرة القدم ومدير البطولة محمد خليل، وقيادات الإعلام الرياضي الخليجي والآسيوي يتقدمهم رئيس الاتحاد الآسيوي سطام السهلي ورئيس الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية سالم الحبسي ونائبه محمد الجوكر، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وكان التكريم الأول من قبل اتحاد الإمارات لكرة القدم وقدمه مروان بن غليطة بحضور السفير رحمة الزعابي وتلاه تكريم من الاتحاد الخليجي للصحافة الرياضية قدمه رئيس الاتحاد سالم الحبسي، وتكريم من جميع اللجان العاملة في النسخة 23 من دورة الخليج لكرة القدم وقدمه كل من الأمين العام لاتحاد الكرة الكويتي محمد خليل ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية سطام السهلي.

فيما قدم الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد عبد الله بن هزام الظاهري تكريما من نجوم منتخبنا الأول لكرة القدم عبارة عن تيشيرت به توقيعات جميع لاعبي المنتخب.

ووصف الإعلامي علي حميد التكريم بأنه تكريم إلى جميع الإعلام الخليجي، لأنه بدأ التعليق على دورات الخليج من الكويت، ويعلن اعتزاله التعليق فيها من الكويت، التي وصفها بأرض السلام والمحبة، مؤكدا ان مسيرته مع التعليق المحلي ستتوقف بعد عامين من الآن، وتوجه بالشكر لجميع الجهات التي كرمته في أرض المحبة والسلام الكويت.

وإنابة عن اللجان العاملة في الدورة عبر سطام السهلي رئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية عن بالغ تقديره للإعلامي علي حميد ووصفه برمز من رموز الإعلام الخليجي الذي يفتخر به الجميع.