خميس إسماعيل.. دينامو الأبيض

يشكل خميس إسماعيل دينامو خط وسط منتخبنا الوطني وقلبه النابض، وهو أحد اللاعبين أصحاب الخبرة بما أنه يحمل في سجله 3 مشاركات مع الأبيض في بطولة كأس الخليج، وأحد نجومه الذين حققوا لقب 2013 في «خليجي21» بالبحرين والمركز الثالث في بطولة آسيا 2015 بأستراليا.

بدأ خميس إسماعيل مسيرته الرياضية لاعب كرة طائرة في نادي رأس الخيمة ومارس كرة القدم خلال أوقات فراغه، وكان متألقا فيها ما دعا شقيقه إلى توجيهه بتغيير مجال تخصصه الرياضي إلى الساحرة المستديرة، فانتقل للعب بنادي الإمارات وتدرج بالمراحل السنية وصولا إلى الفريق الأول في موسم 2006-2007 واستمر معه 5 مواسم قبل أن ينتقل إلى الجزيرة في موسم 2010-2011 والذي تزامن مع صعوده للمرة الأولى على منصات التتويج بتحقيقه لقبي الدوري والكأس.

واستمرت مسيرة خميس إسماعيل في الجزيرة 6 مواسم كانت من أفضل المواسم في حياته الكروية بما أنه أضاف إلى سجلاته لقبين آخرين قبل أن يغادر في منتصف موسم 2015-2016 إلى شباب أهلي دبي، وتزامن انتقاله إلى صفوفه بالتتويج معه بلقب الدوري.

انطلقت مسيرة خميس مع منتخبنا الوطني في 2013 وخاض معه 12 مباراة دولية، كما أنه أحد اللاعبين المشاركين مع المنتخب الأولمبي في الألعاب الأولمبية بلندن 2012 التي شكلت المحطة الأولى في خطف الأنظار إليه باعتباره لاعبا واعدا. ويعتبر خميس إسماعيل لاعب المنتخب الوطني السابق سبيت خاطر مثله الأعلى وهو من عشاق نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرازيل.

أكد خميس إسماعيل أن «الأبيض» جاء إلى الكويت، بطموح الفوز بالمركز الأول في «خليجي 23»، بالإضافة إلى تحضير فريق قوي لتمثيل الدولة في كأس آسيا 2019، والتي تقام في الإمارات، وقال: تعودنا دائماً المنافسة على كأس الخليج، وخاصة في النسخ الأخيرة، وستكون مشاركتي في الكويت، هي الثالثة في تاريخي مع بطولات الخليج.