فيربيك: أوراق المنتخبين مكشوفة

أكد الهولندي بيم فيربيك مدرب المنتخب العماني، فخره بما حققه فريقه في «خليجي 23» بالكويت، وتأهله إلى الدور نصف النهائي، وقال: «احتفلنا بالفوز على السعودية ، وبدأنا مرحلة الاستشفاء والاستعداد للقاء البحرين، وكل منتخب يعرف الآخر، وليس هناك أي أوراق غامضة، بعدما رأينا مباريات البحرين الثلاث ، وهو كذلك بالتأكيد تابع مبارياتنا، والبحرين فريق منظم، ويجيد لعب الهجمات المرتدة، ونحن بدورنا جاهزون للقاء اليوم».

وأضاف فيربيك: «المنتخب البحريني يجيد الدفاع، ولن يمنحنا فرصة للتهديف بتنظيمه الدفاعي القوي، والبحرين تلقى هدفين أحدهما من خطأ دفاعي، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة مهاجمي عمان في تلك المباراة، ولكن فريقي أيضاً دفاعه قوي، وجاهز لتلك المواجهة، وأتوقع مباراة قوية وجيدة من كلا الفريقين».

قال فيربيك: لا أتوقع حدوث تغييرات كبيرة على تشكيلة فريقي، ولكن كل شيء ممكن في كرة القدم، ولدي خطة أولى، وخطط أخرى بديلة، لمواجهة أي مواقف قد تعترض مسيرة فريقي في نصف نهائي «خليجي 23».