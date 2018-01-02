زاكيروني: الروح الجماعية سلاحنا

يدرك الإيطالي البرتو زاكيروني أهمية مباراة اليوم أمام العراق نظراً لأن المباراة لا تعترف إلا بالفوز للتأهل إلى نهائي بطولة «خليجي 23» وعنها يقول إن سلاحنا خلال تلك المباراة هو جماعية الأداء، وقد جلست مع اللاعبين ونبهتهم على ضرورة اللعب بشكل جماعي استمراراً لطريقة اللعب التي نخوضها من بداية الدورة وهي التوازن ما بين الدفاع والهجوم، وهي الطريقة التي قادتنا للتأهل للدور نصف النهائي.

قوة

وقال زاكيروني أعلم تماماً قوة المنتخب العراقي الذي يضم بين صفوفه عدداً من اللاعبين الجيدين، والذين يتميزون بالبنيان القوي، ونبه بأن لقاء الفريقين الودي الذي أقيم في الإمارات قبل انطلاقة البطولة يختلف تماماً عن المباريات الرسمية، صحيح حققنا الفوز بالمباراة، ولكن أجواء اليوم تختلف عن السابقة وعلينا التركيز وحشد كل الجهود سعياً لتحقيق الفوز الذي من شأنه أن يؤهلنا للمباراة النهائية للبطولة.