الاتحاد العراقي: مكافآت كبيرة في حال الفوز

وعد الاتحاد العراقي لاعبيه بمكافآت مالية كبيرة في حال الفوز على المنتخب الإماراتي اليوم وبلوغ المباراة النهائية، وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار أمس مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور رئيس الاتحاد السابق ونجم الكرة العراقية حسين سعيد.

من جهة أخرى أكد عبد الحسين عبطان وزير الرياضة والشباب العراقي أنه تمت الموافقة على دخول ألف مشجع عراقي لنصف النهائي وأن الترتيبات جارية مع السلطات الكويتية من أجل الحصول على موافقة لدخول عدد أكبر في حال وصل «أسود الرافدين» إلى المباراة النهائية.

جاهزية

وصرح عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن أسود الرفدين جاهزون لمباراة منتخبنا الوطني اليوم، وقال إن الاستعدادات جيدة للمواجهة التي لا تحتمل القسمة على اثنين نظراً لخروج المغلوب في الدور نصف النهائي، مشيراً إلى أن العراق لن يكون صيداً سهلاً أمام الأبيض الإماراتي.

وعن غلق التدريبات في الأيام الماضية أمام الإعلام، أكد رئيس الاتحاد العراقي أن قرار إقامة التدريبات بعيداً عن الإعلام هو قرار اتخذه الجهاز الفني بقيادة المدرب باسم قاسم بصفته المسؤول عن الفريق.

تحفيز

وأضاف عبدالخالق مسعود أنهم حرصوا على الاجتماع مع اللاعبين يوم أمس والذين أعربوا عن رغبتهم القوية في التأهل إلى نهائي خليجي 23.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي أن المهمة صعبة أمام الأبيض، الذي يتميز بعد خصائص باعتباره فريقاً متكاملاً لديه عناصر جيدة تمتلك الخبرة شاركوا في أكثر من دورة خليجية، لافتاً إلى أن الأبيض الإماراتي لم يكن على مستوى الطموح في المرحلة الأولى من البطولة الخليجية، إلا أنه لديه عناصر كبيرة قادرة على حسم أي مباراة، وأضاف: منتخب العراق كان منافساً للإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، واستطاع الأبيض هزيمة أسود الرافدين في مرحلة الذهاب وتفوق منتخب العراق في الإياب.