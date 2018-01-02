عارف العواني: الأبيض يتسلح بالعزيمة والإصرار لعبور «أسود الرافدين»

أشار عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى أن لاعبي الأبيض دخلوا أجواء بطولة خليجي 23، ورغبتهم في الفوز أصبحت كبيرة، وهذا هو المهم خصوصا مع انصهار اللاعبين الجدد والقدامى من حيث التفاهم والانسجام والعزيمة والإصرار، وهم قادرون على اجتياز المحطة العراقية، لإثبات الوجود وبلوغ النهائي والصعود إلى منصة التتويج أبطالاً للخليج.

وقال العواني: في البداية الكل يعرف أن منتخب الإمارات كان له هدف في تصفيات آسيا لكأس العالم، واللاعبون يبحثون عن هدف جديد، وبكل تأكيد سيكون هدفهم القادم هو كأس الخليج وكأس آسيا 2019، في نفس الوقت تعتبر كأس الخليج محطة إعدادية.

تضحيات

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي خلال تلك البطولة وضحت تضحيات اللاعبين وتجلت في أعلى صورها، والدليل على ذلك ان هناك عددا من اللاعبين يتحاملون على أنفسهم لأجل فعل شيء وترك بصمة قوية في البطولة مثل احمد خليل وعموري وإسماعيل الحمادي، أما علي مبخوت فهو لعب 10 مباريات متتالية خلال 3 أسابيع، فكل هذه الأمور يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وهناك أمور أخرى مثل حداثة عهد المدرب باللاعبين وحداثة عهد اللاعبين بالمدرب، فضلا عن كون المنتخب لم يحصل على الفرصة الكافية للإعداد.

ثقة

من جهة أخرى أكد راشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مهمة المنتخب الوطني أمام العراق تعتبر صعبة للعديد من العوامل، لكونها مباراة لا تعترف بأنصاف النتائج فلا بديل سوى تحقيق الفوز، وقال: لاعبو منتخبنا وجهازهم الفني يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ويعملون ألف حساب للفريق المنافس ويستعدون له بشكل جيد، فقط نتمنى أن يكون لاعبو الفريق في يومهم خلال تلك المباراة.

سلاح الإرادة

وأضاف راشد الزعابي قائلا: لا بد أن يتسلح لاعبو منتخبنا بالإرادة القوية لتحقيق الفوز، وزيادة التركيز طوال زمن المباراة، وحسن الاستفادة من الفرص التي تسنح لهم خلال زمن المباراة، من أجل تخطي هذه العقبة، التي تقربنا من تحقيق حلم الوصول إلى المباراة النهائية، وتكرار إنجاز التأهل للمباراة النهائية كما حدث في نسخة البطولة التي أقيمت في البحرين.

وقال الزعابي إن أداء المنتخب العراقي جيد خلال المباريات الماضية، وزاكيروني يعرف الفريق جيداً، ونحن على ثقة أنه سيجيد التعامل مع الفريق خلال لقاء الغد، لكونه ينتمي لمدرسة تعتمد على القوة الجسمانية واللياقة البدنية، وحينما تستعد جيدا وتعمل حسابا للمنافس، سوف تحقق المطلوب، ونحن حققنا المطلوب من مرحلة الدور الأول من خلال التأهل للمربع الذهبي، على الرغم من الظروف الصعبة المتمثلة في قرار المشاركة المفاجئ في البطولة، وتعدد حالات الإصابة لدى عدد ليس بقليل من العناصر الرئيسة وغياب عدد من اللاعبين عن مستواهم، ولكن المنتخب تجاوز كل ذلك وحقق الهدف.

لا تستعجلوا

وأضاف راشد الزعابي قائلا: نأمل أن يتكاتف الجميع خلف المنتخب خلال تلك المرحلة المهمة، وألا نستعجل في الحكم على المدرب، ومنحه الفرصة للعمل الجاد الذي يقوم به حاليا، والذي نأمل أن يساهم في تطوير أداء المنتخب خلال الفترة المقبلة، استعدادا لكأس آسيا.

وقال الزعابي إن البطولة متقاربة المستوى من الناحية الفنية، ولا يوجد بها اللاعب النجم الذي يلفت الأنظار إليه، لأن معظم المنتخبات تمر بمرحلة تجديد في الصفوف استعدادا لنهائيات آسيا المقبلة.

الهدوء

من جانب آخر ينصح عبد الحميد المستكي عضو اللجنة الفنية في لجنة دوري المحترفين لاعبي منتخبنا خلال مباراة اليوم أمام العراق في الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 23» بهدوء الأعصاب وعدم الاستعجال في تحقيق الفوز وحسن استغلال الفرص التي تسنح خلال المباراة، وخلق المساحات داخل الملعب، وأن يلعب اللاعبون بمستواهم الطبيعي والذي تريده الجماهير منهم.

وقال عبد الحميد المستكي إن ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبينا على تحقيق الفوز، لكونهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وبقدرة الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زاكيروني على قيادة الفريق بشكل متميز لتحقيق طموحات الجماهير، وأضاف قائلا: نحن حققنا الأهم من المرحلة الأولى بحصد النقاط التي أهلتنا للمربع الذهبي وأصبحنا قريبين من نبع البطولة وعلينا الشرب منه ولكن بطريقتنا.