مفاجأة البحرين تشعل البطولة

يجمع الفنيون على أن منتخب البحرين كان مفاجأة البطولة وأشعلها منذ الدور الأول، وكان المدرب الهولندي قال قبيل البطولة «نحن هنا لخلق عنصر المفاجأة ولدينا لاعبون موهوبون قادرون على تحقيق ذلك»، وهو ما نجح حتى الآن في تحقيقه اعتمادا على تحركات لاعبي الوسط وأبرزهم المخضرم أحمد مبارك «كانو»، إضافة إلى اللعب على الأطراف اعتمادا على جميل اليحمدي ورائد إبراهيم ومن خلفهما الظهيران سعد سهيل وعلي.

ورغم تألق المهاجم سعيد الرزيقي صاحب الهدف الثاني في اللقاء الأخير مع السعودية، إلا أن القلق يساور الجهاز الفني للمنتخب البحريني بقيادة الهولندي بيم فيربيك حول جاهزية لاعبين آخرين في الهجوم هما عبد العزيز المقبالي وسامي الحسني المصابان.