تعليمات أخيرة للمصورين لإنجاح نصف النهائي

تعقد اللجنة الإعلامية لبطولة كأس الخليج 23 اليوم، اجتماعاً مع المصورين المعتمدين للمشاركة في تغطية فعاليات البطولة، وذلك في استاد جابر الدولي، قبل مباراتي نصف النهائي.

يتم خلال الاجتماع، إخطار المصورين بالتعليمات التي عليهم الالتزام بها خلال مباراتي قبل النهائي والنهائي، بعدما لوحظ دخول العديد من المصورين إلى أرض الملعب عقب مباراة البحرين الأخيرة في المجموعة الثانية.

ستكون هناك تعليمات صريحة من اللجنة، بسحب بطاقة أي مصور يخالف التعليمات التي تصدرها اللجنة اليوم، تجنباً لحدوث أي مشاكل تؤثر في الشكل الجمالي، والنظام في المباريات، ولتجنب دخول أحد من الجماهير للاحتفال مع اللاعبين عقب المباريات.