النصر: حصلنا على مستحقات صفقة الفردان

أكد نادي النصر حصوله على كافة مستحقات صفقة انتقال حبيب الفردان إلى شباب الأهلي دبي، وأن الخبر المتداول في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حول تنازله عن نصف أمواله مقابل الحصول على لاعبي فريقي اليد والسلة من شباب الأهلي هو خبرمغلوط.

وقال الدكتور حمد الفلاسي المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم: النصر تسلم كافة مستحقاته من صفقة انتقال حبيب الفردان إلى شباب الاهلي دبي حينها، أما المستحقات الأخيرة فهي مستحقات فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري من عامين.

واستحقاق لمشاركة اللاعب نفسه مع الفريق، وحسب الشروط المدونة في الاتفاقية يحصل النصر على مبلغ نظير الفوز بالدوري، وهذا ما اتفق النصر على تحصيله من شباب الأهلي، وما تم التنازل عنه كان فقط مخالفات التأخير والتي تم تغطيتها باستقطاب لاعبي سلة ويد من نادي شباب الأهلي دبي نظير إسقاط مخالفات التأخير.

من ناحية اخرى يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته استعدادا لمباراته مع الشارقة في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، ويدخل (العميد) الدور الثاني للدوري بطموحات كبيرة ، من أجل المنافسة على المراكز المتقدمة، ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع برصيد 17 نقطة.