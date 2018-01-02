مارادونا: انتظروا «الذئاب» مع «المحترفين»

أكد الأسطورة مارادونا مدرب الفجيرة بأنه كان يتمنى أن ينهي عام 2017 وفريقه في قمة أندية دوري الدرجة الأولى، وأشار إلى ثقته الكبيرة بعودة «الذئاب» إلى المحترفين وقال: مشوار الدوري لا يزال طويلاً، ولاعبونا قدموا كل ما لديهم وكان ينقصنا تسجيل الأهداف أمام العربي.

وأعتقد بأن هذه المباراة تعد الأفضل للفريق حتى الآن بعد سيطرة لاعبينا المطلقة على مجرياتها، فضلاً عن تنوع الهجمات، لافتاً الى أن سوء الطالع لازم اللاعبين فضلاً عن التسرع وحالة عدم التركيز في بعض الكرات، ونفذ اللاعبون كل شيء في المباراة لكن الحظ عاند الفريق، ولو نجحنا في استثمار الفرص لسجلنا رقما قياسيا من الأهداف بعد أن حاصرنا المنافس وسط ملعبه، وهذه المباراة من اكثر المواجهات إهدارا للفرص.

وأقر الأسطورة أن الفجيرة ينقصه مهاجم «قناص» يستطيع استثمار الفرص وتحويلها لأهداف، مشيداً بالأداء القوي الذي قدمه إبراهيم سرحان من حيث التمركز والتحركات لكنه لم يفعل الأهم وهو مغازلة الشباك. وأضاف: هناك عناصر سيتم الاستعانة بها خلال الفترات المقبلة منها أحمد موسى الذي يقدم مستوى جيدا في التدريبات.

وبالتالي ستتم الاستعانة به في الجولات المقبلة، وهو يملك إمكانيات عالية في السيطرة على الكرة والمهارات، من العناصر التي ستخدم الفجيرة بشكل إيجابي، وأشاد مارادونا ببعض العناصر بالفريق مثل فهد سبيل الذي عاد للتشكيلة وقدم مباراة جيدة.