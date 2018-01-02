الأندية تسابق الزمن في «الميركاتو»

تسابق الأندية الزمن من أجل إكمال دعم صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية «الميركاتو» التي تستمر حتى 8 الجاري، ونجحت بعض الأندية في عقد صفقات في حين مازال البعض الآخر يبحث تدعيم صفوفه بلاعبين لديهم القدرة على صنع الفارق، ومازال الحدث الأبرز.

هو انتقال أحمد خليل من الجزيرة، وتدور التساؤلات حول النادي الذي سيظفر بالصفقة في حال إتمامها، وموافقة الجزيرة على انتقال اللاعب، كما عبر عدد من انصار فريق العين عن عدم القناعة بمستوى البرازيلي دوغلاس، والسويدي بيرغ، خلال مباريات الدور الأول.

ومن أبرز صفقات الأندية باليومين الماضيين، تعاقد نادي الإمارات مع مؤمن زكريا قادماً من الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بديلاً للإيطالي ليتو الذي أنهت إدارة الإمارات العلاقة معه بالتراضي، وقام نادي حتا بضم أحمد خميس إلى صفوفه على سبيل الإعارة من النصر.

وأكدت مصادر اقتراب الوصل من التعاقد مع الدولي ياسر المسيليم حارس الأهلي السعودي، وتلقت إدارة الأهلي عرضاً من الوصل لطلب خدمات الحارس، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية، ولن تحرم الإعارة الحارس من المشاركة مع منتخب السعودية في كأس العالم.